"Nie wiemy, co jest na tych listach", "nikt nie może być poza prawem"

Sejm. To tutaj znajduje się prawdopodobnie najbardziej strzeżona tajemnica "dobrej zmiany". Mimo prawomocnego wyroku sądu, który tajemnicę uchylił, strzeżona jest ona przez byłego i obecnego marszałka Sejmu oraz szefową kancelarii izby niższej parlamentu. We wtorek sędzia Paweł Juszczyszyn przyjedzie do Sejmu, by zobaczyć listy. Materiał magazynu "Czarno na białym".