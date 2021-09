Lex TVN. Były szef KRRiT Jan Dworak o zakupie TVN przez Scripps Network w 2015 roku

Były szef KRRiT o zakupie TVN przez Scripps Network

- W Krajowej Radzie zjawili się przedstawiciele nabywców, (amerykańskiej) grupy Scripps. My bardzo poważnie zastanawialiśmy się nad tą transakcją. Po krótkiej analizie prawnej okazało się, że sprawa jest zupełnie jednoznaczna i zgodnie ze stanem prawnym, który obecnie obowiązuje, taka transakcja jest dopuszczalna. W związku z tym rozmawialiśmy z przedstawicielami Scripps, kładąc nacisk na to, by nowi właściciele podtrzymali to, co jest najważniejsze w stacji, czyli jej wiarygodność, bezstronność i to, żeby była zanurzona w nurcie polskiego życia społecznego, żeby dziennikarze mieli możliwość wykonywania swojej misji - wspominał Dworak.