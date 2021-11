Janina Ochojska: Młodzi ludzie przybyli na granicę z nadzieją. My im ją odebraliśmy 

Można było ochronić tych ludzi od cierpienia. Można było uchronić tych ludzi od śmierci - tak o humanitarnym aspekcie kryzysu migracyjnego mówiła w "Faktach po Faktach" Janina Ochojska, eurodeputowana i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. - Instytucje do tego przeznaczone powinny rozpocząć procedury, które dążą do przyznania lub nieprzyznania jakiegoś rodzaju ochrony międzynarodowej. Takie procedury nie zostały wszczęte - oceniła.

Na polsko-białoruskiej granicy trwa kryzys migracyjny wywołany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Sytuacja zaostrzyła się w połowie listopada, kiedy migranci zebrali się w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy i siłowo próbowali przedostać się do Polski. Te próby powtarzają się co jakiś czas w różnych miejscach na granicy.

"Procedury nie zostały wszczęte"

- Instytucje do tego przeznaczone powinny rozpocząć procedury, które dążą do przyznania lub nieprzyznania jakiegoś rodzaju ochrony międzynarodowej. Takie procedury nie zostały wszczęte. Jeżeli zostały, to w stosunku do pojedynczych osób, które zostały uratowane przez Grupę Granica, czy przez (Fundację) Ocalenie, czy przez innych wolontariuszy, lokalnych mieszkańców. Oni doprowadzili do tego, że te osoby znalazły się w ośrodku dla uchodźców, a nie zostały wywiezione na granicę - powiedziała.