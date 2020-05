Wiceminister zdrowia: w ciągu tygodnia liczba zakażeń powinna istotnie zmaleć

Cieszyński pytany o to, na jakim etapie epidemii jesteśmy, odparł, że "liczba zgonów istotnie maleje". - Wielu ekspertów mówiło nam, że tak naprawdę to liczba zgonów wskazuje, ile jest przypadków koronawirusa, zarówno ujawnionych, jak i nieujawnionych - wyjaśnił.

Wiceminister zwrócił uwagę, że mamy w tej chwili prawie 8,5 tysiąca ozdrowieńców. To oznacza - jak powiedział - że z około 20 tysięcy osób, które zachorowały, ponad 40 procent już wyzdrowiało. - To jest powyżej statystyki, jeżeli popatrzymy na statystyki ogólnoświatowe - zaznaczył.

Cieszyński: na swój koszt wykonamy badania, jeśli ktoś będzie chciał wprowadzić dużą część masek do obrotu

- Chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy chcieliby takie maseczki skierować do pracy w podmiotach leczniczych, aby przekazywali nam do wykonania próbki, 25 sztuk. Jeżeli ktoś będzie chciał wprowadzić dużą część takich masek do obrotu, to na swój koszt wykonamy badania w jedynym certyfikowanym laboratorium w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, czyli w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - oświadczył.