Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia

9 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6214 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +70 w stosunku do poprzedniego dnia ), - z tego 1179 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 ( +37 ), - 608 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 ( +12 ), - z tego 124 respiratory są obecnie wykorzystywane ( +4 ), - 85 170 osób jest objętych kwarantanną ( -931 ), - 2 659 840 osób wyzdrowiało ( -112 ).

Szczepienia na koronawirusa. Andrzej Horban: nie osiągniemy odporności populacyjnej

Do kwestii szczepień przeciw COVID-19 odniósł się w piątek w "Jeden na jeden" główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban. Ocenił, że w Polsce nie będziemy mieli odporności populacyjnej. - Nie ma szans na to - powiedział. - Osiągniemy ją wtedy, kiedy te osoby, które nie przechorowały, przechorują - dodał.