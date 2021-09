Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

10 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dane ze szpitali. Ile jest zajętych respiratorów? Ile osób wyzdrowiało?

- 6099 łóżek jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (+31 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 881 łóżek jest zajętych przez pacjentów z COVID-19 (+58), - 596 respiratorów jest przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (bez zmian), - z tego 95 respiratorów jest obecnie wykorzystywanych (+4), - 79 410 osób jest objętych kwarantanną (+1421), - 2 658 636 osób wyzdrowiało (+124).

"Czwarta fala to fala osób niezaszczepionych"

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz pytany o dzisiejsze dane, potwierdził, że czwarta fala epidemii "niestety się rozpędza". - Widzimy niestety już ten niepokojący trend w szpitalach w trzech województwach: podkarpackim, gdzie obłożenie łóżek to jest 26 procent, lubelskim - 23 procent i podlaskim - 20 procent - wyliczył.

- Liczymy, że te niepokojące niestety wyniki wpłyną na świadomość większości społeczeństwa, które pójdzie się szczepić. Powinny im te trzy województwa, z największym obłożeniem łóżek i z najwyższymi zakażeniami, uzmysłowić, że covid puka do naszych drzwi i zapuka do nas, jeżeli się nie zaszczepimy - tłumaczył.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówił w środę, że "praktycznie wszystkie osoby, które trafiają z COVID-19 do szpitali, a niestety z dnia na dzień ich przybywa, to osoby, które się nie zaszczepiły". - Ta czwarta fala to fala osób niezaszczepionych – powiedział.