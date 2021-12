MZ wprowadza ograniczenia dotyczące amantadyny. Chce "zabezpieczyć produkt dla pacjentów ze wskazaniami"

czytaj dalej

Politycy opozycji komentują oświadczenie wiceministra sportu Łukasza Mejzy, który odniósł się do ostatnich doniesień medialnych na swój temat. Zdaniem Katarzyny Lubnauer (Koalicja Obywatelska) "jeżeli na podstawie tej konferencji ktokolwiek uzna, że pan Mejza jest niewinny, to znaczy, że chce bardzo być naiwny". Według Tomasz Treli z Lewicy wiceminister sportu "to gangster, który dziś przybiera szaty świętego".