Leszek Miller o walce rządu z pandemią COVID-19: postanowili przeczekać

Mimo rosnącej liczby zakażeń koronawirusem oraz ofiar śmiertelnych COVID-19, rząd nie zdecydował się na zaostrzenie obostrzeń sanitarnych. - Rząd postanowił przeczekać z nadzieją, że ci, co mają umrzeć, umrą - ocenił w "Kropce nad i" były premier i eurodeputowany Leszek Miller. Jak dodał, "umarli nie głosują, a rząd jest zainteresowany tymi, którzy będą w przyszłości głosować".

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w czwartek o 28 128 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał też, że zmarło 497 osób chorujących na COVID-19. Mimo rosnącej liczby zakażeń i ofiar śmiertelnych COVID-19, rząd nie zdecydował się na zaostrzenie obostrzeń sanitarnych.

Miller: rząd postanowił przeczekać

Do sprawy w czwartkowej "Kropce nad i" odniósł się były premier, deputowany do Parlamentu Europejskiego Leszek Miller. - Rząd postanowił przeczekać z nadzieją, że ci, co mają umrzeć, umrą. Wiadomo, że umarli nie głosują, a rząd jest zainteresowany tymi, którzy będą w przyszłości głosować - powiedział.

Pytany o to, jaka jest odpowiedzialność za sytuację pandemiczną premiera Mateusza Morawieckiego, Miller ocenił, że jest "zdecydowanie największa". - Pan premier ma swojego szefa, pana wicepremiera, ale patrząc na odpowiedzialność konstytucyjną, to jego odpowiedzialność jest bezdyskusyjna - zaznaczył.

- Już dawno był czas, żeby podjąć radykalne decyzje. Jeżeli w ciągu najbliższych dni rząd się nie zdecyduje na to, żeby pójść pod prąd części opinii publicznej i zastosować rozmaite restrykcje, to będziemy mieli bardzo poważną sytuację - mówił.

Miller o wprowadzeniu obostrzeń dla nieszczepionych: do tego trzeba odwagi

Miller pytany był, jakie kroki należałoby podjąć w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. - Każdy, kto się nie chce zaszczepić, ma takie prawo, ale jeżeli tego nie zrobi, to nie wejdzie do restauracji, kawiarni, hali sportowej, kina i nie wejdzie do zakładu pracy. Trzeba uruchomić mechanizmy, które będą powodowały, że nie będzie 60 procent zaszczepionych, ale 80 czy 90 - ocenił były premier.

Drugim wskazanym przez niego rozwiązaniem, byłoby podjęcie decyzji o obciążaniu kosztami leczenia osób, które zachorowały na COVID-19, a które nie były zaszczepione.

- Te dwie proste decyzje (…) spowodowałyby, że stopień zaszczepienia natychmiast by wzrósł - mówił. Wskazał jednak, że "do tego trzeba odwagi". - Trzeba się przeciwstawić własnemu wyborcy i własnemu klubowi. Rząd to nie jest zabawka w piaskownicy. Jak pan premier podjął się tej posady i ma swoich ministrów, to trzeba podejmować trudne decyzje - powiedział.

Autor:ft/kab

Źródło: TVN24