Wspólny apel ministra zdrowia i episkopatu w sprawie liczby wiernych w kościołach

"Apelujemy do wszystkich księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach" - napisano we wspólnym komunikacie ministra zdrowia i sekretarza generalnego episkopatu. Dodano, że pisma z apelem trafią do wszystkich parafii.