Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła w środę późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji . "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - czytamy w jego uzasadnieniu. W zgodnej opinii obserwatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał , że w 2015 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. - Taka ustawa to wojna z USA, bo oznacza chęć wywłaszczenia lub przynajmniej wymuszenia sprzedaży przez Amerykanów wielkiej firmy, jaką jest TVN - powiedział Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, były szef KRRiT, w rozmowie z Onetem.

Sikorski: Kaczyński dość szczerze mówił nam, jak będzie. Ma być Budapeszt

W "Kropce nad i" w TVN24 projekt nowelizacji ustawy anty-TVN komentował europoseł Platformy Obywatelskiej, a w przeszłości między innymi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. - Co do ogólnego kierunku, to trzeba przyznać, że (Jarosław - red.) Kaczyński dość szczerze mówił nam, jak będzie. Ma być Budapeszt, a tam ta rosyjska metoda przejmowania mediów państwowych, potem prywatnych już się zakończyła - stwierdził.

"TVN jest największą amerykańską inwestycją w naszym kraju i PiS otwiera nową wojnę"

- Mam takie pytanie do kolegów z PiS-u. Czy naprawdę zapisywaliście się do PiS-u po to, by walczyć z Unią Europejską i jeszcze ze Stanami Zjednoczonymi? I czy naprawdę uważacie USA za państwo wrogie Polsce? - dopytywał.