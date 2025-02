"Zełenski zachowuje się nieprzyzwoicie wobec Polski". Nawrocki o "swoim punkcie widzenia"

Kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki odniósł się do swojej wypowiedzi o tym, że wojnę na Ukrainie "przyniosły" decyzje "elit europejskich". - Nie mam wątpliwości, że to Federacja Rosyjska odpowiada za wojnę na Ukrainie i naiwność, głupota także elit politycznych europejskich - mówił. Dodał też, że jest "zawiedziony" prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

W czwartek kandydat PiS Karol Nawrocki odniósł się do swoich słów , że "Europa jest dzisiaj w chaosie wywołanym decyzjami elit europejskich w stosunku do Władimira Putina, które przyniosły nam wojnę i atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę". - Tak, pakt z Putinem był podpisywany za sprawą europejskich elit, a także za sprawą dzisiejszego premiera rządu polskiego, Donalda Tuska. Europa ugrzęzła na wiele lat w dotowaniu Federacji Rosyjskiej, która wywołała wojnę w Europie, atakując Ukrainę - dodał Nawrocki.

"Federacja Rosyjska odpowiada za wojnę na Ukrainie i naiwność, głupota także elit"

- Mam swój punkt widzenia na to, co wydarzyło się na Ukrainie za sprawą agresji Federacji Rosyjskiej i to powtórzę - mówił Nawrocki w czwartek, odnosząc się do swojej wypowiedzi. - Nie mam wątpliwości, że to Federacja Rosyjska odpowiada za wojnę na Ukrainie i naiwność, głupota także elit politycznych europejskich i niestety ich polskiego pomocnika, czyli Donalda Tuska. Słowa prezydenta Donalda Trumpa w tym procesie negocjacyjnym pokazują, że będą to z całą pewnością twarde negocjacje także strony amerykańskiej - stwierdził.