Kaczyński pytany o miejsce podczas posiedzenia rządu. "Traktujemy to jako sprawy dyskretne"

- Sądzę, że jest mało państw demokratycznych na świecie, gdzie wpływ władzy na media jest tak minimalny, w gruncie rzeczy - żaden, jak w Polsce. A już w szczególności na media opozycyjne, a te media opozycyjne są w zdecydowanej większości - powiedział. - To chwyt przedwyborczy związany ze ścisłym związkiem tych mediów z opozycją polityczną. Patrzymy na to ze spokojem, już tak to w tej chwili w Polsce wygląda, ale nie mamy zamiaru na to reagować - stwierdził.

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów miała związek z opublikowanymi w ostatnich dniach na łamach Onetu i Wirtualnej Polski tekstami ujawniającymi próby nacisku ludzi władzy na wolność redakcji. Po licznych przypadkach z niedawnej przeszłości - lex TVN, postępowaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, masowo wysyłanych do polskich redakcji pozwach - to były kolejne próby ograniczania niezależności polskich mediów.

Koalicja z Konfederacją? "Zobaczymy jaki będzie wynik wyborów"

Jedno z pytań do Jarosława Kaczyńskiego podczas konferencji dotyczyło ewentualnej koalicji po wyborach z Konfederacją. - Zobaczymy jaki będzie wynik wyborów. My przez cały czas walczymy o to - i w naszym głębokim przekonaniu mamy na to szansę - żeby mieć samodzielną większość. To jest takie rozwiązanie, które uważamy za najlepsze, przede wszystkim dla Polski - odpowiedział prezes PiS.