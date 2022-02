Jagoda Murczyńska nie żyje. Współtworzyła Festiwal Pięciu Smaków

czytaj dalej

Prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski odprowadził do szkoły 11-letnią dziewczynkę z zespołem Downa, Emblę Ademi. Zrobił to w geście poparcia, w odpowiedzi na dyskryminację - podało jego biuro. Tłumaczył, że zrobił to, aby okazać wsparcie jej i jej rodzinie oraz pokazać, że wszyscy w Macedonii Północnej mają takie same prawa.