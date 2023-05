Kiedy prezydent dowiedział się o rakiecie pod Bydgoszczą? Szef gabinetu prezydenta: umówmy się, że nie wiem

Prezydent Andrzej Duda o sprawie rakiety pod Bydgoszczą oczywiście się dowiedział. Wszystkie informacje ważne były mu przekazywane, a w jakich terminach i w jakim zakresie, to już jest kwestia klauzulowanych informacji - powiedział w piątek w Radiu Zet szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. Dzień wcześniej w radiowej Trójce przedstawiciel Andrzeja Dudy mówił, że "prezydent o takich kwestiach jest zawsze poinformowany niezwłocznie po tym, jak wydarzenie nastąpi".

Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak odniósł się na czwartkowej konferencji prasowej do sprawy szczątków niezidentyfikowanego obiektu wojskowego, znalezionych pod koniec kwietnia pod Bydgoszczą. Oświadczył między innymi, że "ustalenia kontroli wskazują, że procedury i mechanizmy reagowania (...) zadziałały prawidłowo do poziomu Dowódcy Operacyjnego, który nie wywiązał się właściwie ze swoich obowiązków". Dowódcą tym jest generał broni Tomasz Piotrowski .

Wcześniej szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Rajmund Andrzejczak zapewniał, że on sam "poinformował swoich przełożonych" o incydencie "wtedy, kiedy miało to miejsce". Premier Mateusz Morawiecki podawał, że o sprawie dowiedział się w kwietniu.

Szrot w piątek: prezydent się dowiedział, ale kiedy, to już kwestia klauzulowanych informacji

W piątek w Radiu Zet szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szrot był pytany o to, kiedy o sprawie dowiedział się Andrzej Duda . - Dowiedział się oczywiście. Wszystkie informacje ważne były mu przekazywane, a w jakich terminach i w jakim zakresie, to już jest kwestia klauzulowanych informacji - oświadczył.

- Nie mam takiej wiedzy, co do szczegołów tego, a nawet, gdybym miał, to nie jestem pewien, czy mógłbym je przekazać - dodał.