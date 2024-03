czytaj dalej

Do końca 2030 roku co szósty, a do 2035 roku co piąty istniejący budynek w Polsce powinien zostać poddany termomodernizacji - zwróciła uwagę Konfederacja Lewiatan. To efekt unijnej dyrektywy, którą przyjęto w Parlamencie Europejskim. Według Lewiatana poprawa efektywności energetycznej budynków przyczyni się do stworzenia "tysięcy zielonych miejsc pracy".