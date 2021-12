Cieszyn. Najpierw zgłoszono kradzież auta, chwilę później wypadek z jego udziałem. Dwie osoby nie żyją

czytaj dalej

Nie sądzę, by prezydent Rosji Władimir Putin zdecydował się wkroczyć na Ukrainę - powiedziała w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Marine Le Pen, liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego i kandydatka w wyborach prezydenckich we Francji. Stwierdziła jednocześnie, że wschodni sąsiad Polski "należy do sfery wpływów" Moskwy. Mówiła także o tym, co łączy jej ugrupowanie z Prawem i Sprawiedliwością i dlaczego jej zwycięstwo w nadchodzących wyborach miałoby mieć kluczowe znaczenie dla przyszłości Unii Europejskiej.