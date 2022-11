Wzrasta zainteresowanie chrustem. Leśniczy: drewno z lasu powinno schnąć przynajmniej rok

czytaj dalej

We wtorek złoty umacniał się wobec dolara amerykańskiego. Polska waluta traciła natomiast w stosunku do innych głównych walut. Amerykańska waluta traci wtorek wieczorem traci do większości walut. Według analityków osłabienie amerykańskiej waluty może mieć związek z odbywającymi się w USA wyborami do Kongresu .