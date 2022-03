Biały Dom: Joe Biden przyjedzie do Europy na szczyt NATO

Prezydent USA Joe Biden przybędzie do Brukseli na szczyt NATO w tym miesiącu - przekazał we wtorek Biały Dom. Spotkanie zaplanowane jest na 24 marca. Wcześniej szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau był pytany o ewentualną wizytę Bidena w Polsce. Przekazał, że nie ma "konkretnych informacji", ale "wydaje się ona bardzo prawdopodobna".

Rau: wizyta Bidena w Polsce wydaje się bardzo prawdopodobna

Wcześniej tego dnia minister spraw zagranicznych, przewodniczący OBWE Zbigniew Rau był pytany o doniesienia na temat wizyty Joe Bidena w Polsce. - Konkretnych informacji nie ma, ale zasadnym jest założenie, że skoro prezydent Biden udaje się do Europy w tym czasie, to naturalnym miejscem jego odwiedzin jest wschodnia flanka NATO - powiedział.

- A to trudno sobie wyobrazić lepsze miejsce do zaznaczenia pozycji Stanów Zjednoczonych i Sojuszu jako całości, niż najsilniejsze ogniwo wschodniej flanki, jakim jest Polska - kontynuował Rau.

Rau o ewentualnym wsparciu Chin dla Rosji: reaguje się na fakty, a nie pogłoski

Minister Rau był pytany również, jak ewentualna pomoc Chin dla Rosji wpłynie na stosunki Europy z Chinami. - Polityka polega na tym, że reaguje się na konkretne fakty, a nie pogłoski. Zobaczymy, jak sytuacja będzie się rozwijać w przyszłości. Na razie stanowisko chińskie wydaje się pełne dystansu. I to zamierzonego dystansu do tego, co się dzieje w wyniku rosyjskiej agresji - powiedział. Dodał, że "Chiny stoją na gruncie integralności terytorialnej wszystkich państw".

"Financial Times" , powołujący się na źródła wśród amerykańskich urzędników, podał w niedzielę, że Rosja zwróciła się do Chin o przekazanie sprzętu wojskowego w związku z wojną prowadzoną przeciwko Ukrainie. Rzecznik prasowy chińskiej ambasady w Stanach Zjednoczonych pytany o te doniesienia - jak przekazał Reuters - odpowiedział, że "nigdy o tym nie słyszał".

Rau o wizycie premierów w Kijowie: była to decyzja starannie przemyślana

Szef polskiego MSZ odniósł się także do podróży premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, premiera Czech Petra Fiali oraz premiera Słowenii Janeza Janszy do Kijowa. Politycy wyjechali do ukraińskiej stolicy wyjechali we wtorek.