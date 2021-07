Jakub Banaś, jego żona oraz dyrektor izby administracji skarbowej z zarzutami

"Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła dziś Tadeuszowi G. sześć zarzutów. Dotyczą one także niezawiadomienia o przestępstwach polegających na złożeniu w podległym mu urzędzie skarbowym podrobionej faktury stanowiącej rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych oraz niezłożeniu sprawozdania finansowego przez spółkę reprezentowaną przez Jakuba B., która uzyskała to dofinansowanie" - poinformowano.

Po siedem zarzutów dla Jakuba Banasia i jego żony

Adwokat Agnieszki i Jakuba Banasiów: moi klienci nie przyznali się do popełnienia zarzucanych czynów

- Kumulując to wszystko, naturalnym wydaje się, że jest to sytuacja zupełnie niekomfortowa, destabilizująca dla osoby, która to wszystko przeżywa. Z tego powodu jest to dla mnie trudne do przyjęcia - przyznał.