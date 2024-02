Pierwsze posiedzenie sejmowej komisji śledczej do spraw afery wizowej. Kto znajdzie się na liście świadków?

We wtorek o godzinie 10 rozpocznie prace sejmowa komisja śledcza do spraw afery wizowej. Wiceprzewodniczący komisji Marek Sowa zapowiedział, że Koalicja Obywatelska będzie chciała wezwać na świadków między innymi ówczesne kierownictwo MSZ. PiS wśród przesłuchiwanych widziałby Radosława Sikorskiego, obecnego ministra spraw zagranicznych, który sprawował ten urząd także w poprzednim rządzie Donalda Tuska.

Komisja ma badać nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Polski, ustalić liczbę oraz tożsamość osób, które nielegalnie przekroczyły granicę RP lub wobec których zalegalizowano pobyt na terytorium RP w wyniku nadużyć, zaniedbań i zaniechań organów administracji rządowej lub innych podmiotów i osób podlegających kontroli Sejmu. Komisja ma ocenić umowy dotyczące pośrednictwa wizowego oraz działania podejmowane w związku z przygotowaniem umów pośrednictwa wizowego, ich zawarciem lub realizacją. Zakres prac komisji ma objąć okres od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

CZYTAJ WIĘCEJ: Afera wizowa. Co wiemy do tej pory? Na pierwszym posiedzeniu komisja ustali plan pracy, wnioski dowodowe i listę pierwszych świadków, którzy zostaną wezwani. Do przeczytania członkowie komisji będą mieli 120 tomów akt z prokuratury, w tym dwadzieścia kilka tomów akt niejawnych. Znalazły się tam także dokumenty z kontroli operacyjnej. W sprawę miał być zamieszany ówczesny wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. W styczniu został zatrzymany przez służby a prokuratura postawiła mu zarzuty.

Piotr Wawrzyk usłyszał zarzuty w związku z aferą wizową Tymon Markowski/MSZ

Wiceprzewodniczący komisji Marek Sowa (KO) poinformował, że prezydium komisji wstępnie rozpisało plan pracy do połowy kwietnia. Przekazał, że KO będzie chciała wezwać na świadków część ówczesnego kierownictwa MSZ: Zbigniewa Raua i Piotra Wawrzyka, dyrektora Departamentu Konsularnego MSZ Marcina Jakubowskiego, dyrektora Biura Prawnego i Zarządzenia Zgodnością MSZ Jakuba Osajdę, Edgara K., ówczesnego ambasadora RP w Indiach i konsulów w Bombaju.

"Nie wiem, jak daleko pójdziemy za pierwszym razem"

Sowa nie wykluczył też przesłuchania pracowników placówek dyplomatycznych na Filipinach i w Nigerii. - Nie wiem, jak daleko pójdziemy za pierwszym razem. Być może najpierw wystąpimy o cały materiał dowodowy, a jak nam się potwierdzą informacje, zdecydujemy o wezwaniu kolejnych świadków. Na pewno nas interesuje program Poland. Business Harbour (Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu - red.), którego umowa już została wypowiedziana. W jego ramach ściągnięto od 50 do 90 tysięcy obcokrajowców z różnych krajów w sposób absolutnie niekontrolowany - podkreślił polityk.

- To nie jest tak, że będziemy chcieli sprawdzać 400 tysięcy wniosków czy 300 tysięcy wiz wydawanych rocznie, bo to jest fizycznie niemożliwe, choć pewnie PiS, by zależało, byśmy poszli w jakieś elementy, które są nieistotne - dodał Sowa.

Wawrzyk z zarzutami ws. afery wizowej TVN24

Jak przekazał, komisja ma też zamiar przesłuchać byłego szefa MSWiA i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego w kontekście braku reakcji służb na proceder i polityki migracyjnej rządu PiS. Komisja powoła też biegłych m.in. od procesu wydawania wiz.

Sowa zapowiedział, że komisja wystąpi o udostępnienie akt ze śledztwa prowadzonego przez prokuraturę w Lublinie, w której zarzuty usłyszał m.in. Edgar K. i Piotr Wawrzyk; ponadto wystąpi o materiały dowodowe do MSWiA, MSZ i służb. "Wiele działań jest udokumentowanych i musimy się z tymi dokumentami szybko zapoznać" - dodał.

PiS chce przesłuchania Sikorskiego

Piotr Kaleta (PiS) zapowiedział, że jego klub wniesie o przesłuchanie szefa MSZ Radosława Sikorskiego po to, by porównać mechanizmy wydawania wiz z czasów poprzednich rządów PO-PSL z tymi, które funkcjonowały za czasów PiS. - Będziemy szli w tym kierunku, by zweryfikować te sprawy na zasadzie porównawczej. Jestem przekonany, że większość parlamentarna zrobi wszystko, by torpedować dojście do prawdy, dojście do tych mechanizmów, ale naszą rolą będzie to, by próbować doprowadzić do sytuacji porównania - wskazał poseł PiS.

Radosław Sikorski Albert Zawada/PAP

Podkreślił, że posłowie PiS zasiadający w komisji nie będą sprzeciwiać się powołaniu na świadków Mariusza Kamińskiego czy Zbigniewa Raua. - Wobec każdej komisji śledczej, która powstawała, zawsze głosowaliśmy za jej powstaniem, ponieważ nie mamy nic do ukrycia - zapewnił.

- My wiemy, że to nie była żadna afera, tylko incydentalne przypadki, kiedy mogło dochodzić do nieprawidłowości. Służby w odpowiedni sposób i w odpowiednim momencie zadziałały. Nie wykluczam, że chcielibyśmy się spotkać z przedstawicielami naszych służb, tylko nie wiem, czy wtedy posiedzenie komisji nie powinno być niejawne - powiedział Kaleta.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:momo/ft

Źródło: PAP, TVN24