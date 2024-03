FEDERA spotka się z posłami Polski 2050. "Zaczynają zdawać sobie sprawę, jak to jest istotne" 

Przedstawicielki Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA spotkały się we wtorek z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Tematem rozmowy były prawa kobiet, w szczególności prawo do aborcji. W spotkaniu uczestniczyli: prezeska FEDERY Krystyna Kacpura oraz jej członkowie Antonina Lewandowska i Mateusz Bieżuński. Obecna była także posłanka Maja Nowak, dyrektor gabinetu Marszałka Sejmu Stanisław Zakroczymski i dyrektorka Biura Obsługi Medialnej Katarzyna Karpa-Świderek.

FEDERA u marszałka Hołowni

- Dlatego, że zaczynają zdawać sobie sprawę, jak to jest istotne. Możemy się zastanawiać, dlaczego ta rozmowa nie odbyła się w marcu, dlaczego ona nie odbyła się w grudniu - kontynuowała, oceniając, że "mleko się rozlało". - W tej chwili najważniejsze są głosy tych nieprzekonanych, tych, którzy się wahają. Bo mówienie do osób, które już dawno wiedzą, jak zagłosują, zwłaszcza w kontekście poparcia dla aborcji, w tej sytuacji jest po prostu przeciwskuteczne - dodała.

Szymon Hołownia o aborcji

Odnosząc się do przełożenia przez marszałka Sejmu terminu głosowania w sprawie czterech projektów ustaw dotyczących prawa aborcyjnego na 11 kwietnia Lewandowska stwierdziła, że "prawa kobiet są silnie upolitycznione i zawsze były upolitycznione". - Nie ważne, czy ponad 100 lat temu krzyczałyśmy o prawa wyborcze i słyszałyśmy, że jesteśmy zbyt roszczeniowe, czy teraz krzyczymy o prawo do aborcji i znów jesteśmy (oceniane jako) zbyt roszczeniowe. Politycy uważają, że mogą nami grać i przesuwać, jak pionkiem - stwierdziła w TVN24.

W środę marszałek Szymon Hołownia mówił w Sejmie, że prawo do aborcji "jest jedną z najważniejszych rzeczy, bo dzieli polskie społeczeństwo". Jak ocenił, tylko referendum może być skuteczną metodą na "ratowanie polskich kobiet tu i teraz", zwłaszcza przy obecnym prezydencie i Sejmie. - Referendum jest jedyną skuteczną metodą. Zrobiliśmy analizy, z których wynika, że prezydent nie może go zawetować. To jest jedyna droga do tego, żeby to prawo zostało zmienione - wyjaśnił Hołownia.