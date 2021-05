Głęboko wierzę w konsekwencję działań Stolicy Apostolskiej i jeśli będą powody, to sądzę, że żadna godność i stanowisko nikogo nie chroni - powiedział w "Kropce nad i" ksiądz Alfred Wierzbicki, teolog i etyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jego zdaniem "w Polsce potrzebujemy przekroczenia tej granicy, którą można by nazwać rubikonem oczyszczenia".

"Potrzebujemy przekroczenia tej granicy"

Na pytanie, czy Watykan wyciągnie konsekwencje również wobec Dziwisza, ksiądz Wierzbicki odparł, że "nie wie, czy w ogóle sprawa została zgłoszona do Stolicy Apostolskiej". - Natomiast głęboko wierzę w konsekwencję działań Stolicy Apostolskiej i jeśli będą powody, to sądzę, że żadna godność i stanowisko nikogo nie chroni i nie powinno chronić. Bo my rzeczywiście w Polsce potrzebujemy przekroczenia tej granicy, którą można by nazwać rubikonem oczyszczenia - mówił.