Wniosek o areszt dla regionalnego premiera. Powodem wielomilionowa transakcja na wadliwe respiratory

Premier federacji Bośni i Hercegowiny Fadil Novalic został zatrzymany w czwartek wraz z Fahrudinem Solakiem - zawieszonym dyrektorem Federalnej Administracji Ochrony Cywilnej, odpowiedzialnym za zaopatrzenie w sprzęt do walki z epidemią, oraz Fikretem Hodziciem - kierownikiem firmy Srebrna Malina, który zamówił respiratory. Wszyscy zaprzeczyli, jakoby mieli popełnić jakiekolwiek wykroczenie.

Firma Srebrna Malina, która nie posiada licencji na import sprzętu medycznego, została zatrudniona w celu zakupu stu respiratorów z Chin o wartości 10,5 miliona marek bośniackich (23 milionów złotych). Firma otrzymała zezwolenie na transakcję po dostarczeniu 80 respiratorów, co miało wzbudzić podejrzenia i skłoniło do dochodzenia w sprawie tego, w jaki sposób i dlaczego wybrano tę firmę do domknięcia transakcji.