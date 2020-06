Kogo skazano na śmierć za przygotowywanie zamachu na życie cara Aleksandra III? Pytanie z "Milionerów"

Pan Paweł swoją grę zaczął już w poprzednim odcinku. Tam poprawnie odpowiedział na pytanie o nazwę ściany bez okien oraz na pytanie matematyczne. Pierwsze problemy pojawiły się przy pytaniu za dwa tysiące złotych, o to, co krochmalimy. Wtedy też zdecydował się na skorzystanie z pierwszego koła ratunkowego – pytania do publiczności. 65 proc. głosujących wskazało na odpowiedź A: "bawełniane koronki". Pan Paweł skorzystał z tej rady, co okazało się dobrą decyzją.