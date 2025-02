Fałszywe dolary, policyjny pościg i trzech zatrzymanych mężczyzn

Policja zatrzymała trzech obywateli Gruzji w związku z próbą wymiany podrabianych dolarów na złotówki w kilku kantorach w Łodzi i Zgierzu. Kiedy to się nie udało, sprawcy wrócili do Warszawy, gdzie policjanci ruszyli w pościg. Podejrzanym grozi do dziesięciu lat więzienia.