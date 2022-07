Wybrała się do lasu na jagody i złamała nogę. Nie mogła się poruszać, zadzwoniła na 112

Do zdarzenia doszło w sobotę, 2 lipca. Kobieta wybrała się na jagody do lasu w pobliżu miejscowości Redzeń Nowy. 63-latka źle stanęła i złamała nogę - relacjonuje sierż. sztab. Aneta Kotynia z policji w Koluszkach. Dodaje, że kobieta nie mogła się dalej poruszać, więc zadzwoniła pod numer alarmowy 112, prosząc o pomoc. - Pogotowie przyjechało we wskazany rejon, ale poszkodowana była w głębi lasu i ratownicy nie mogli do niej dotrzeć. Do akcji wkroczyli koluszkowscy policjanci - Starszy aspirant Marcin Jasiński i starszy posterunkowy Łukasz Kosieradzki. Mundurowi przeczesywali teren, jednocześnie kontaktując się z kobietą telefonicznie. Niestety, po pewnym czasie kobieta przestała odbierać połączenia - relacjonuje Aneta Kotynia.