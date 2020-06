W czerwcu umierała tam niemal co piąta ofiara COVID-19. "Przyjmujemy pacjentów w bardzo poważnych stanach"

Od 1 do 7 czerwca w szpitalu w Zgierzu zmarło 10 osób (w kraju 93) co stanowi 10,8 proc. wszystkich zgonów. 1 CZERWCA: 0 (łącznie w kraju 10) 2 CZERWCA: 5 (łącznie w kraju 18) 3 CZERWCA 2 (łącznie w kraju 23) 4 CZERWCA: 1 (łącznie w kraju 2) 5 CZERWCA: 0 (łącznie w kraju 20) 6 CZERWCA: 2 (łącznie w kraju 14) 7 CZERWCA: 0 (łącznie w kraju 4) — Od 8 do 14 czerwca w Zgierzu zmarło 25 osób (w kraju 90) co stanowi 27,8 proc. wszystkich zgonów. 8 CZERWCA: 3 (łącznie w kraju 9) 9 CZERWCA: 3 (łącznie w kraju 19) 10 CZERWCA: 7 (łącznie w kraju 23) 11 CZERWCA: 6 (łącznie w kraju 9) 12 CZERWCA: 0 (łącznie w kraju 7) 13 CZERWCA: 6 (łącznie w kraju 15) 14 CZERWCA: 0 (łącznie w kraju 10) — Od 15 do 18 czerwca w Zgierzu zmarło 14 osób (w kraju 69) co stanowi 20,3 proc. wszystkich zgonów. 15 CZERWCA: 0 (łącznie w kraju 9) 16 CZERWCA: 6 (łącznie w kraju 16) 17 CZERWCA: 4 (łącznie w kraju 14) 18 CZERWCA: 4 (łącznie w kraju 30)