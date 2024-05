Zwycięstwo wnuczki Elvisa. Sąd wstrzymał sprzedaż Graceland

czytaj dalej

Ktoś by się śmiał, no jak to, XXI wiek, mamy sztuczną inteligencję, mamy niesamowity rozwój technologii, mamy satelity w przestrzeni, a tu nagle balony. Tak, te balony mają przewagę - mówił w TVN24 generał Mieczysław Bieniek, odnosząc się do amerykańskich aerostatów z radarami do wczesnego ostrzegania i rozpoznania, które mają trafić do Polski. - To są jedne z najbardziej nowoczesnych systemów - podkreślił.