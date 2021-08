Top of the Top Sopot Festival 2021. Pierwszy i drugi dzień festiwalu, koncerty. Rozmowy z muzykami

Za nami pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2021. - Z naszej perspektywy było cudownie. Mam nadzieję, że równie dobrze wyglądało z widowni - mówili muzycy Budki Suflera. O emocjach związanych z drugim dniem festiwalu mówili Viki Gabor, Małgorzata Ostrowska oraz zespół Pectus.

We wtorek wystartował trzydniowy Top of the Top Sopot Festival 2021. Na scenie Opery Leśnej odbyły się dwa koncerty: #FOREVERYOUNG i #ILOVESOPOT. Wystąpili między innymi: Kayah, Majka Jeżowska, Izabela Trojanowska, Urszula, Budka Suflera, De Mono czy Oddział Zamknięty.

Pierwszy dzień Top of the Top Sopot Festival 2021. Fragmenty koncertów TVN

W środę w Sopocie zabrzmią taneczne przeboje, znane z 60-letniej historii sopockich festiwali. Na koncercie #IDANCEINOPERALEŚNA wykonają je: Agnieszka Chylińska, Ewa Farna, Cleo, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska oraz zespoły Blue Cafe, Kombii, Feel i Pectus.

Tego samego dnia Roksana Węgiel, Viki Gabor, Grzegorz Hyży, Dawid Kwiatkowski, Arek Kłusowski oraz Michał Szczygieł będą walczyć o Bursztynowego Słowika. Zwycięzcę, za pomocą SMS-ów, wyłonią widzowie TVN.

Przed występami podczas drugiego dnia festiwalu z reporterami TVN24 rozmawiali muzycy.

"Duży ładunek emocjonalny, duży stres"

Wokalistka Małgorzata Ostrowska oceniła, że "Sopot jest szczególnym miejscem". - To jest takie miejsce, które na pewno wyzwala pozytywną energię, ale jest tu też przeogromna trema, bo ja to miejsce pamiętam z czasów, kiedy jako dziecko oglądałam to w telewizji i teraz ja tu jestem. To przeogromne wzruszenie - powiedziała.

Małgorzata Ostrowska: Sopot jest szczególnym miejscem, wyzwala pozytywną energię TVN24

O emocjach przed występem opowiedzieli także także muzycy z zespołu Pectus. - Rzeczywiście to duży ładunek emocjonalny, duży stres, bo wiadomo, jest to miejsce kultowe, gdzie grali najwięksi - przyznał wokalista Tomasz Szczepanik.

Gitarzysta Maciej Szczepanik opisał, że "to świetna sprawa, widząc całą Operę Leśną, cały amfiteatr, gdy wszyscy śpiewają, znają piosenki". - Ten koncert jest wspaniały przede wszystkim dlatego, że gramy tu największe przeboje, żeby wszyscy mogli śpiewać i tańczyć nie tylko w Operze Leśnej, ale i przed telewizorami - mówił.

Muzycy z Pectus o występie na Top of The Top Festiwal: to duży ładunek emocjonalny, duży stres TVN24

- Bardzo się tu fajnie śpiewa, fajny team, fajny "vibe", jest ekstra - wymieniła z kolei piosenkarka Viki Gabor. - Strasznie mi tego brakowało i strasznie się cieszę, że normalnie koncerty są robione i że są meetingi (spotkania - red.) z fanami. Jestem bardzo podekscytowana próbą generalną, bo na razie mamy takie normalne próby, ale chcę zobaczyć, jak wszystko będzie leciało, więc czekam na próbę generalną - powiedziała reporterom.

Viki Gabor przed występem na Top of The Top Festival: fajny team, fajny vibe, jest ekstra TVN24

"Tęsknota za sceną była olbrzymia"

Wcześniej o poniedziałkowym koncercie mówili muzycy z Budki Suflera. - Z naszej perspektywy było cudownie. Mam nadzieję, że równie dobrze wyglądało to z drugiej strony - skomentował perkusista Tomasz Zeliszewski.

- Słyszeliśmy opinie, że bardzo dobrze się na to patrzyło, mamy nadzieję, że też się dobrze słuchało, że muzycznie było OK. To jest nasz cel - dodał wokalista Robert Żarczyński.

Muzycy są zadowoleni z powrotu do koncertowania po przerwie spowodowanej pandemią. - Tęsknota za sceną była olbrzymia. Oprócz pasji, emocji, jest też odrobina prozy życia, źródło dochodu. Strasznie brakowało nam koncertowania - powiedział Zeliszewski.

Mieczysław Jurecki, basista zespołu, podkreślał, że zawód muzyka "polega na tym, że gra się do publiczności". - Jak gra się w domu, do ściany, to jest po prostu smutno. Wiemy, po co wychodzimy na scenę - mówił.

Muzycy wspominali na scenie zmarłego w zeszłym roku Romualda Lipkę. - Znaliśmy się z Romkiem kilkadziesiąt lat, był świadkiem na moim ślubie, mieliśmy stosunki pseudorodzinne. Jak dowiedział się, że jest chory, poprosił nas, żebyśmy niezależnie od tego, co się stanie, dalej grali, bo muzyka to jedyne, co po nim pozostanie - wspominał Jurecki.

Muzycy Budki Suflera o koncercie w Sopocie TVN24

Top of the Top Sopot Festival 2021

Ostatniego dnia odbędzie się koncert jubileuszowy TVN24 - #Nasze20lecie. Wydarzenie poprowadzą dziennikarze stacji, a występy artystów przeplecione zostaną relacjami i wspomnieniami z najważniejszych momentów minionych dwóch dekad.

Na scenie, razem z orkiestrą pod batutą Daniela Nosewicza i Nikoli Kołodziejczyka wystąpią między innymi: Kayah, Agnieszka Chylińska, Kasia Nosowska, Ewa Bem, Brodka, Sylwia Grzeszczak, Natalia Przybysz, Viki Gabor, Grzegorz Turnau, Stanisław Soyka, Raz Dwa Trzy, Fisz Emade Tworzywo, Kortez, Michał Szpak, Paweł Domagała, Krzysztof Iwaneczko.

Wszystkie koncerty można oglądać na żywo na antenie TVN.

Zalewski, Jeżowska, Kayah i Andrzejczak na scenie Opery Leśnej TVN

Autor:ads, akw//now, adso

Źródło: TVN24