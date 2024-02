"Mądrze dysponujcie swoimi pieniędzmi". Co zrobić z 1,5 procent podatku

Co zrobić z 1,5 procent podatku? - No właśnie. Można go przekazać na Fundację TVN i zrobić coś dobrego. Fundacja od lat wspiera różne fantastyczne inicjatywy - mówi Malwina Wędzikowska na filmiku dołączonym do posta na Instagramie. Prowadząca program "The Traitors. Zdrajcy" przypomniała, że w 2022 roku przekazała swoją wygraną z programu "99 gra o wszystko", czyli 50 tysięcy złotych (według zasad programu), właśnie dla Fundacji TVN na rzecz budowy Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży. Zapowiedziała, że w tym roku przekaże fundacji 1,5 proc. podatku. - (...) bo wierzę, że te pieniądze się nie zmarnują i dołożą małą cegiełkę do czegoś ważnego. Zachęcam was również do tego, żeby mądrze dysponować swoimi pieniędzmi - dodaje. ZOBACZ TEŻ: Jak rozliczyć PIT za rok 2023. Z jakich ulg można skorzystać?