Jamie Lee Curtis z Oscarem. Na to wyróżnienie czekała ponad cztery dekady

Na ekranie debiutowała w 1978 roku. Po 45 latach bogatej kariery doczekała się pierwszej nominacji do Oscara. I w końcu zgarnęła tę najważniejszą statuetkę w świecie filmu. Jamie Lee Curtis otrzymała Nagrodę Akademii Filmowej dla najlepszej aktorki drugoplanowej za występ we "Wszyscy wszystko wszędzie".

Film Dana Kwana i Daniela Scheinerta to zdecydowanie największy zwycięzca tegorocznej gali rozdania Oscarów . "Wszyscy wszystko wszędzie" otrzymał statuetkę w najważniejszej oscarowej kategorii - czyli najlepszy film. Michelle Yeoh została pierwszą Azjatką nagrodzoną w kategorii najlepsza aktorka, a Ke Huy Quan został wybrany najlepszym aktorem drugoplanowym. Nagroda dla najlepszej aktorki drugoplanowej za występ we "Wszystko wszędzie naraz" przypadła z kolei Jamie Lee Curtis.

Choć 73-letnia obecnie aktorka ma za sobą ponad cztery dekady pełnej sukcesów kariery, w tym roku po raz pierwszy była nominowana do Oscara i od razu udało jej się zdobyć statuetkę. Odbierając nagrodę, Curtis podkreśliła, że wyróżnienie jest rezultatem pracy "setek osób", które spotkała na swojej drodze. - Do wszystkich ludzi, którzy wspierali filmy gatunkowe robione przeze mnie przez te wszystkie lata, setki i tysięce ludzi: właśnie zdobyliśmy Oscara! Razem - podkreśliła aktorka. Następnie spojrzała w niebo i ponownie oznajmiła, że "zdobyła Oscara", tym razem kierując te słowa do swoich zmarłych rodziców - znanej z "Psychozy" Alfreda Hitchcocka Janet Leigh i słynnego Tony'ego Curtisa.