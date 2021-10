Nike 2021. Monika Śliwińska "Panny z 'Wesela'. Siostry Mikołajczykówny i ich świat"

- To, co mnie w samej sobie zaskoczyło, to taka silna potrzeba przekazania w tej historii tego, żeby ta książka była uważnie czytana. Żeby ta historia szła dalej, żeby o tych dziewczynach się mówiło, dyskutowano. To jest to, czego jako kobieta i jako autorka mogę sobie życzyć. Nie piszę książek o kobietach, które zmieniły świat, a o tych, które w zastanej rzeczywistości umiały znaleźć swoje miejsce w życiu. I to jest najistotniejsze: żeby o nich opowiadać i rozmawiać - mówi Śliwińska.