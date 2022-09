Louise Fletcher nie żyje. Aktorka znana z roli w filmie "Lot nad kukułczym gniazdem" miała 88 lat

Jak poinformował w piątek agent aktorki David Shaul, Louise Fletcher zmarła we śnie w swym domu w Montdurausse we Francji.

- Byłam ostatnią uczestniczką castingu. Dopiero w połowie kręcenia filmu zorientowałam się, że rola, którą mi powierzono, była proponowana innym aktorkom, ale one nie chciały być na ekranie tak odpychające - mówiła Fletcher w 2004 roku w jednym z wywiadów.

Fletcher otrzymała Oscara

Trzymając statuetkę podczas uroczystości rozdania Oscarów w 1976 roku, Fletcher powiedziała żartobliwie do publiczności, nawiązując do granej przez siebie postaci: - Wygląda na to, że wszyscy mnie nienawidzicie.