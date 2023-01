Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. "Kadr na kino" w TVN24

W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg co sobotę opowiada o najciekawszych wydarzeniach i premierach świata filmów, seriali i muzyki.

Na tydzień przed 31. Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przypomniano o wchodzącym do kin dokumencie "Fenomen". - To portret Jerzego Owsiaka, a z drugiej strony jest to też film o nas - zauważyła reżyserka Małgorzata Kowalczyk.