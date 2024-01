Najciekawsze nowości na dużym i małym ekranie. Co warto obejrzeć? "Kadr na kino" w TVN24

Co obejrzeć na małym i dużym ekranie? W "Kadrze na kino" Ewelina Witenberg w każdą sobotę opowiada w TVN24 o najciekawszych wydarzeniach i premierach ze świata filmów, seriali i muzyki.

W najnowszym wydaniu programu "Kadr na kino" w TVN24 Ewelina Witenberg mówiła o wchodzącej właśnie na ekrany kin nowej ekranizacji "Akademii pana Kleksa" z Tomaszem Kotem w roli ekscentrycznego nauczyciela. Mówiła, że film odniósł "historyczny sukces jeszcze przed wejściem do kina", ponieważ tylko na pokazach przedpremierowych objerzało go ponad 400 tysięcy widzów.

Do kin trafił też oparty na faktach film "Pierwszy gol" o jednej z najgorszych piłkarskich drużyn w historii sportu. Chodzi o drużynę Samoa Amerykańskiego, która w eliminacjach do Mistrzostw Świata w piłce nożnej przegrała z Australią aż 0 do 31.