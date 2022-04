Jane Fonda: jestem świadoma, że zbliżam się do śmierci, nie przeszkadza mi to

Jane Fonda, która uczyła Amerykę, jak dbać o kondycję i formę fizyczną, w najnowszym wywiadzie wyznała, że "przeszkadza jej, że jej ciało w zasadzie nie jest jej". - Jestem bardzo świadoma tego, że zbliżam się do śmierci - dodała też. Aktorka jest cały czas aktywna zawodowo - w grudniu skończy 85 lat.

Jane Fonda ma na koncie kilkadziesiąt ról, w gablotach wiele prestiżowych nagród. Cały czas jest aktywna zawodowo. - Jestem bardzo świadoma tego, że zbliżam się do śmierci. Tak naprawdę nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Przeszkadza mi to, że moje ciało nie jest w zasadzie moje. Moje kolana nie są moje, moje biodra nie są moje, moje ramiona nie są moje - powiedziała 24 kwietnia w wywiadzie dla CBC News. - Kogo obchodzi, że nie mam moich starych stawów i nie mogę już jeździć na nartach, jeździć na rowerze czy biegać? - dodaje.

Fonda przyznała też, że w wieku 84-lat musi się liczyć z pewnymi ograniczeniami. Jednym z nich jest picie alkoholu. - Gdybym dziś wypiła martini, jutro byłabym w nienajlepszej kondycji - mówi aktorka. - Z wiekiem alkohol działa na nas inaczej - dodaje i zwraca uwagę, że ma świadomość swojego wieku i nie chce tracić przez alkohol jakiegokolwiek z nadchodzących dni.

Jane Fonda - ikona branży fitness

Aktorka przyznaje też, że "można być naprawdę starym w wieku 60 lat i można być naprawdę młodym w wieku 85 lat". Fonda nadal aktywnie dba o kondycję fizyczną. I zachęca do tego innych. Zaczęła to robić w 1982 roku, kiedy wydała kasetę VHS zatytułowaną "Jane Fonda’s Workout". Ubrana w charakterystyczny kostium i czarne getry, pokazywała ćwiczenia, które można było wykonywać w domu. Dziś aktorka do dbania o formę wykorzystuje między innymi TikToka.

Gwiazda sprzedała około 17 milionów egzemplarzy swoich kaset. Większość z zarobionych dzięki ćwiczeniom pieniędzy Jane przekazała na różne cele charytatywne. Fonda od lat znana jest ze swoje aktywności społecznej. W 2019 roku została ona aresztowana na schodach Kapitolu podczas protestów w obronie klimatu. Nie zniechęciło jej to jednak do dalszej walki o środowisko, do której - jak sama przyznaje - zachęciła ją Gretha Thunberg i pisarka Naomi Klein.

Jane Fonda - na scenie od lat 50.

Jane Fonda swoje pierwsze kroki w aktorstwie zaczęła stawiać już latach 50. XX wieku. Zagrała w kilkudziesięciu filmach. Dwukrotnie została nagrodzona Oscarem. Po raz pierwszy - w 1972 roku za rolę w filmie "Klute". Po raz kolejny - w 1979 roku, gdy odbierała Oscara za kreację w filmie "Powrót do domu". W sumie do prestiżowej nagrody Jane Fonda nominowana była aż siedem razy. W 2000 roku po raz kolejny trzymała w rękach pokrytą 24-karatowym złotem statuetkę. Tym razem jednak jane Fonda pojawiła się na scenie, by przekazać ją Andrzejowi Wajdzie i tym samym uhonorować jego filmowe osiągnięcia.

Autor:kkow

Źródło: tvn24.pl/cbsnews.com