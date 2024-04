James McCartney i Sean Ono Lennon, synowie legendarnych muzyków zespołu The Beatles, połączyli siły i wspólnie nagrali utwór. Syn Paula McCartneya wyjaśnił swoim fanom, że piosenka inspirowana jest "wizją", jaką miał w dzieciństwie. Portal BBC opisuje "Primrose Hill" jako odę na cześć punktu widokowego w londyńskim Regent's Park i utwór "nie taki, jakiego można by się spodziewać".

Synowie legend we wspólnym utworze

Portal BBC opisuje "Primrose Hill" jako odę na cześć wzgórza, z którego rozciąga się widok na Londyn, refleksyjną, akustyczną balladę, utwór, "nie taki, jakiego można by się spodziewać". 46-letni James McCartney to muzyk i autor piosenek, na którego dyskografię składają się dwa albumy studyjne. Jest synem Paula McCartneya i jego pierwszej żony Lindy McCartney. "Mój syn James nagrał nową piosenkę pod tytułem 'Primrose Hill'" - napisał 81-letni ex-Beatles na Facebooku po publikacji nowego utworu, pozdrawiając przy okazji Seana Ono Lennona.

48-letni Sean Ono Lennon jest drugim synem Johna Lennona i jego jedynym dzieckiem ze związku z artystką Yoko Ono. Muzyk, multiinstrumentalista, autor tekstów i producent muzyczny był członkiem kilku zespołów, w tym Cibo Matto, The Ghost of a Sabre Tooth Tiger i The Claypool Lennon Delirium, komponował również muzykę do filmów.