Harry Styles był w Kopenhadze w czasie ataku. "Jestem zdruzgotany, myśląc o ofiarach"

Harry Styles, autor m.in. utworu "As It Was", czołowego hitu tego lata, jeździ obecnie po Europie w ramach trasy "Love on Tour". Zagrał już w kilku miastach w Wielkiej Brytanii, a także w Dublinie, Hamburgu, Sztokholmie i Oslo. Kolejny koncert założyciela zespołu One Direction odbędzie się we wtorek 5 czerwca w Paryżu.