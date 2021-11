Britney Spears świętuje koniec ubezwłasnowolnienia

W poniedziałek Spears, która 2 grudnia kończy 40 lat, opublikowała serię postów na Instagramie. "Co za wspaniały weekend. Czuję się jakbym latała na chmurze" - czytamy w opisie jednego z nich. "Ostatniego wieczoru dostałam swój pierwszy kieliszek szampana w jednej z najpiękniejszych restauracji, jakie kiedykolwiek widziałam. Świętuję swoją wolność i swoje urodziny przez następne dwa miesiące. Po 13 latach. Myślę, że czekałam wystarczająco długo" - wyznała Spears.

"Jestem szczęśliwa, że mój prawnik Matthew Rosengart pojawił się w odpowiednim momencie w moim życiu. Naprawdę odmienił moje życie. Na zawszę pozostanę za to mu wdzięczna" - napisała. Spears napisała też, że widok tylu ludzi, świętujących zwycięstwo" jest dla niej przepiękny. "Bardzo kocham swoich fanów, dziękuję wam" - dodała.

Britney Spears - prawie 14 lat ubezwłasnowolnienia

Jeszcze przed zakończeniem ubezwłasnowolnienia, Spears zapowiedziała, że będzie walczyć o sprawiedliwość. 26 października piosenkarka napisała między innymi: "Samotność mi nie przeszkadza. Jestem zmęczona byciem wyrozumiałą niczym Matka Teresa. Kończę z tymi, którzy są dla mnie nieuprzejmi, droga wolna. To wiadomość dla mojej rodziny za to, że raniła mnie bardziej, niż można sobie to wyobrazić".