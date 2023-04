Aktorka Kathy Griffin spędziła Wielkanoc w szpitalu. "Wesołych świąt?"

Pod wpisem znalazło się wiele komentarzy zaniepokojonych przyjaciół i fanów. "Miód!" - napisał Debra Messing. "Co słychać? Wszystko w porządku? Kocham cię" - skomentowała Rosanna Arquette . "Wysyłam ci miłość!"- napisał Ross Mathews, dołączając trzy emotikony z czerwonym sercem.

Na pytania dotyczące stanu jej zdrowia, gwiazda odpowiedziała za pośrednictwem udostępnionego kilkanaście godzin później nagrania. Wideo przedstawia uśmiechniętą Griffin, kroczącą w rytm piosenki Jamesa Browna "I got you (I feel good)" (wspieram cię, czuję się dobrze - red.). Całość opatrzona jest krótkim napisem, informującym o braku nowych zmian nowotworowych.

Kathy Griffin wygrała walkę z rakiem

Walka Griffin z nowotworem rozpoczęła się w sierpniu 2021 roku . "Mam raka. Przejdę operację, podczas której usunięta zostanie połowa mojego lewego płuca. Tak, mam raka, chociaż nigdy nie paliłam papierosów" - napisała wówczas na Twitterze 60-letnia aktorka. Jak wówczas informowała, lekarze prowadzący byli dobrej myśli, ponieważ rak został wykryty na wczesnym etapie. "Szczęśliwie nie będę musiała przechodzić chemioterapii ani radioterapii, a po operacji powinnam normalnie oddychać. Powinnam wrócić do zdrowia w ciągu około miesiąca" - napisała Griffin.

Jak później przekazał jej przedstawiciel medialny, zabieg zakończył się sukcesem. Sama Griffin potwierdziła to w grudniu 2021 roku podczas wizyty w programie "Jimmy Kimmel Live", gdzie ogłosiła, że nie ma już raka. Najnowsze badanie wykazało, że choroba nie nawróciła.

Rak płuc - przyczyny i objawy

Rak płuc jest drugim najczęściej występującym nowotworem u kobiet i mężczyzn w Stanach Zjednoczonych. Przeważnie diagnozuje się go wśród osób powyżej 65. roku życia. W USA odpowiada on za około 20 procent wszystkich zgonów spowodowanych chorobami nowotworowymi. Jak szacuje Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem, w nadchodzącym roku może on zostać wykryty nawet u 238 tysięcy kolejnych pacjentów.