Próbowali przemycić "Zmartwychwstanie" i "Krzew gorejący". "To ikony z początku XX wieku"

Celnicy z Medyki (Podkarpacie) udaremnili próbę przemytu zabytkowych rosyjskich ikon. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, to pierwszy taki przypadek w tym roku.

Ikony zostały zauważone podczas kontroli samochodu wjeżdżającego z Ukrainy do Polski. Jak podają celnicy, jedna z ikon to "Zmartwychwstanie Chrystusa", a druga to "Matka Boska Krzew Gorejący" (tzw. Nieopalimaja Kupina).