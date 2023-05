Wyjątkowa szachownica z autografem arcymistrza trafiła na licytację. Tak chcą pomóc Ukrainie

- To nie jest zwykła szachownica i nie są to zwykłe figury. Pomalowałem je symbolicznie w barwy ukraińskiej flagi narodowej: jedna strona ma kolor żółty, druga niebieski – opowiada rzeźbiarz. Równie znaczące są biało – czerwone kolory szachownicy.

Pomagają od początku wojny w Ukrainie

Fundacja Team Kraków od początku wojny pomaga ukraińskim szpitalom, domom dziecka, domom opieki społecznej i zakładom opiekuńczo – leczniczym. Dotychczas do Ukrainy z magazynów fundacji trafiło ponad 200 ton żywności, leków, artykułów higienicznych, ubrań. – Potrzeby nie maleją, a nasze możliwości finansowe są siłą rzeczy ograniczone. Zapytaliśmy Łukasza Wiciarza, czy możemy wystawić ten unikatowy egzemplarz szachów na licytację. Reakcja była natychmiastowa, co więcej, okazało się, że może nam pomóc Jan Krzysztof Duda - opowiadają Barbara Marchewka i Piotr Naglicki, założyciele Fundacji.

Jan Krzysztof Duda przyznaje, że razem z całym zespołem „Duda Team” od początku pomaga Ukrainie. Dotyczy to głównie szachistów, ale nie tylko. - Wspieramy różne akcje i zachęcamy innych do pomocy. Powstało nawet wirtualne środowisko okołoszachowe, wspierające głównie zdolne szachowo ukraińskie dzieci i cieszę się, że mogę do tego wykorzystać swój wizerunek. Nie zależy mi na reklamie. Po prostu uważam, że tak trzeba. Po wybuchu wojny zdobyłem nowych przyjaciół, którym życzę jak najlepiej. I jeżeli podpisana szachownica może im pomóc, to podpiszę każdą ilość - przyznaje szachista.