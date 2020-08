Zbadali go przed zabiegiem, teraz tylko w tym domu pomocy zakażonych jest 86 osób. "Sytuacja opanowana"

- We wszystkich placówkach mieszkańcy mają zapewnioną opiekę, wyżywienie i środki ochrony indywidualnej – poinformował wydział polityki społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, który monitoruje sytuację.

"Prowadzimy rejestrację osób chętnych do pracy na zasadzie wolontariatu"

- Sytuacja jest opanowana. Zdrowi pensjonariusze są oddzieleni od zakażonych, nie musimy w tej chwili angażować do opieki nad osobami przebywającymi w placówce wolontariuszy, niemniej prowadzimy rejestrację osób chętnych do pracy na zasadzie wolontariatu, żeby w razie potrzeby wzmocniły one personel DPS. Mamy też wystarczającą ilość środków ochronnych – powiedział Mariusz Smoleń z Urzędu Miasta Nowego Sącza.