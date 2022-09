11-latek wypadł z pierwszego piętra. Został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR

czytaj dalej

Drugi podręcznik do nowego przedmiotu szkolnego historia i teraźniejszość został dopuszczony do użytku. To książka od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Podręcznik pojawił się w piątek w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego Ministerstwa Edukacji i Nauki.