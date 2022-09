Plaga szerszeni wschodnich w Rzymie. "Wróciłam do mieszkania, było ich 200. Zabarykadowałam się w pokoju"

"Prawdziwy koszmar" - tak była parlamentarzystka Consolata Golfo opisała to, co przeżyła po powrocie z wakacji do domu w centrum Rzymu. W mieszkaniu miało znajdować się ok. 200 szerszeni wschodnich. Golfo zabarykadowała się w pokoju, w którym nie było owadów, jednak została użądlona, kiedy postanowiła wyjść, by zadzwonić pod numer alarmowy.