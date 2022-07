Tyranozaur to tak naprawdę trzy różne dinozaury? Poważny spór wśród badaczy. Mówią o "paleopropagandzie"

Naukowcy z Uniwersytetu Edynburskiego opublikowali badania, z których wynika, że brakuje dowodów na to, iż istniał więcej niż jeden gatunek tyranozaura. Odnieśli się tym samym do opublikowanych kilka miesięcy wcześniej analiz, w których dowodzono, że tyranozaur to w rzeczywistości trzy różne gatunki. Ich współautor w odpowiedzi mówi o "paleopropagandzie".

Najnowsze analizy wykazały, że szczątki dinozaurów różniły się od siebie pod względem rozmiarów i kształtów, jednak w zbyt małym stopniu, by móc zaklasyfikować je do różnych gatunków. "W oparciu o wszystkie dowody kopalne, jakie obecnie mamy, Tyrannosaurus rex jest jedynym gigantycznym drapieżnikiem wierzchołkowym z końca ery dinozaurów w Ameryce Północnej" - przekazał w oświadczeniu profesor Steve Brusatte, paleontolog i współautor badań.

Naukowy spór wokół tyranozaura

"Paleopropaganda, która wydaje się być skonstruowana tak, by bronić T. rexa"

"W ukochanym T. rexie jest coś, co powoduje, że ludzie stają się niespokojni w stopniu niespotykanym (...) Gdyby nasz artykuł dotyczył, powiedzmy, również gigantycznego argentyńskiego teropoda giganotozaura, najprawdopodobniej nie byłoby tyle zamieszania i kłopotów" - napisał Paul w wiadomości do CNN. Dodał, że najnowsze badania jawią się jako "paleopropaganda, która wydaje się być skonstruowana tak, by bronić T. rexa, a nie poważnie badać możliwości, że skamieniałe okazy rodzaju Tyrannosaurus należały do więcej niż jednego gatunku".