Co to jest habryka? Pytanie z "Milionerów" za 125 tysięcy złotych

Habryka to po góralsku tytoń, po śląsku zakład pracy, w grypserze auto czy w sportowym slangu skoki? Takie pytanie w "Milionerach" usłyszał pan Błażej Szulc z Gdańska. Za poprawną odpowiedź mógł zdobyć 125 tysięcy złotych.

Aby wygrać milion złotych w "Milionerach", uczestnicy muszą odpowiedzieć poprawnie na dwanaście pytań. W trakcie gry mogą skorzystać z trzech kół ratunkowych - pół na pół, telefon do przyjaciela i pytanie do publiczności.

Odpowiednik Czerwonego Krzyża w krajach muzułmańskich i dopływ Warty

Z pierwszego koła ratunkowego skorzystał w trzecim pytaniu. Miał wskazać, co jest odpowiednikiem Czerwonego Krzyża w krajach muzułmańskich. Poprosił o pomoc publiczność, a następnie poprawnie odpowiedział, że jest to Czerwony Półksiężyc.

Wiedza połączona z odrobiną szczęścia pozwoliła panu Błażejowi dojść do pytania za 125 tysięcy złotych. Dotyczyło ono słowa "habryka".

Co to jest habryka?

Habryka to:

C: w grypserze auto

Pan Błażej Szulc nie znał tego słowa. Kierując się intuicją, od razu odrzucił odpowiedzi "B" i "C". Po chwili zastanowienia postanowił zaryzykować i wskazał odpowiedź "A". Był to dobry wybór. Habryka to w gwarze góralskiej tytoń.