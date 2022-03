Dieta BARF w pytaniu z "Milionerów" za pięć tysięcy złotych

czytaj dalej

Pracują w branży IT, a w wolnych chwilach przeprowadzają cyberataki na rosyjskie firmy, banki i rządowe instytucje. Już ponad 311 tysięcy programistów dołączyło do grupy "IT Army of Ukraine". "Chcemy, żeby Rosja gospodarczo wróciła do epoki kamienia. I jesteśmy w naszych działaniach całkiem dobrzy", mówi jeden z "wirtualnych żołnierzy".