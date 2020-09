Pozwoliła na zdalny dostęp do swojego komputera. Straciła 18 tysięcy złotych

Pamiętajmy by nikomu i pod żadnym pozorem nie udostępniać danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta, jak też danych dotyczących kart płatniczych. Nie powinniśmy także instalować dodatkowych oprogramowań (w tym do zdalnego sterowania) na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza, jeśli wymaga tego rzekomy "doradca" inwestycyjny. Pamiętajmy też, by nie autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy. Takie działania z pewnością uchronią nas przed utratą zgromadzonych przez nas środków.