Leżał na ziemi i jęczał z bólu, a oni go bili. Jeden żądał pieniędzy, ktoś inny nagrywał. Policja szuka sprawców

Policja: stwierdził, że nie doznał obrażeń

Policja apeluje: pamiętajmy, by w takiej sytuacji od razu nas informować

Funkcjonariusze zaapelowali do świadków podobnych agresywnych zachowań. "Pamiętajmy, by w takiej sytuacji od razu informować nas dzwoniąc na numer alarmowy, tak byśmy mogli natychmiast podjąć działania. Również w przypadku posiadania takiego filmu bądź informacji prosimy o bezpośredni kontakt, nim takie nagranie trafi do sieci" - podkreślono w komunikacie. I dodano: "Niestety w momencie upublicznienia dajemy czas sprawcom na zacieranie śladów czy próby dotarcia do pokrzywdzonych".